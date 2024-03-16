Buz sarkıtlarının bulunduğu mağarada ders yapıldı

Buz sarkıtlarının bulunduğu mağarada ders yaptılar
KASTAMONU - Kastamonu'da üniversite öğrencileri, Araç ilçesinde buz sarkıtlarıyla dikkat çeken mağarada ders yapıp, incelemelerde bulundu.
Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, bu çerçevede dersleri doğada da uygulamalı olarak yapıyor. Bu çerçevede Turizm Fakültesi öğrencileri, Araç ilçesindeki Fındıklı ve Gölcük yaylalarına yakın bir bölgede bulunan, buz sarkıtlarıyla dikkatleri çeken İntaş Mağarasını gezdi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın gözetimindeki, içlerinde yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin de bulunduğu öğrenciler, yaylalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra yaylalara 3 kilometre uzaklıkta bulunan İntaş Mağarasına yürüyüş yaptı. Soğuk hava sebebiyle buz sarkıtlarının oluştuğu mağaraya küçük bir geçitten ulaşan öğrenciler, mağara içerisinde de yürüyüş yaptı. Zaman zaman gördükleri karşısında heyecanlanan öğrenciler, mağarada uygulamalı olarak ders yaptı.
"Mağarayı tabiat turizmine kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz"
Mağarayı tabiat turizmine kazandırmak için çalışma yürüttüklerini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan üniversite olma hasebiyle sahada birçok araştırmalara katılıyoruz. Bunları yaparken de öğrencilerimizi hem araştırmaya hem uygulamaya katılmak üzere yanımızda götürüyoruz. Araştırdığımda öğrencilerimizle o bölgede etkinlikler yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de Kastamonu'nun Araç ilçesine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Fındıklı ve Gölcük yaylaları oluyor. Bu bölgede yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir mağara bulunuyor. Bu mağarayı çok fazla kimse bilmiyor. Sadece o bölgede yaşayan yöre halkı biliyor. Bizler de mağarayı keşfettiğimizde öğrencilerimizle gidip yerinde gördük. Soğuk havada öğrenci kardeşlerimizle dizimize kadar gelen karda mağarayı gezdik. Mağaranın içerisinde akan su bulunuyor. Mağaranın içerisinde bulunan su girişinden çıkışına kadar tamamen donmuş durumda. Buz kütleleri oluşmuştu. Bizler mağaranın bir ucundan girip diğer ucundan çıkış yaptık. Öğrencilerimizle yer yer sürünerek, yer yer tırmanarak, mağarada her türlü faaliyeti gerçekleştirdik. Mağarada eskiden bir yaşamın olduğunu öğrendik. Burası ayrıca yaban hayatının çok fazla olduğu bir bölge. Özellikle ayıların o bölgede yaşamlarını sürdürdüklerini ve kış uykularına yattıklarını biliyoruz. Fakat ayılar, mevsim şartları elvermediği için kış uykusuna yatmamışlardı. Öğrencilerimize ayıların nerede yatabileceklerini, yaban hayatının bölge için önemini, nasıl olduğunu, mağaranın giriş ve çıkış noktalarını gösterip anlattık" dedi.
"Yüksekliği yaklaşık 40 metreye kadar"
Mağara ile ilgili bilgi veren Haberal, "Mağara, yaklaşık yürüme mesafesinde 750 metre civarında uzaklıkta bulunuyor. Su yatağı hizasından gidince 150 metre ilerledikten sonra 50 metre yokuş tırmanıyoruz. Buradan inişe geçtiğimizde bir basketbol sahası büyüklüğünde meydanlık görüyorsunuz. Mağaraya sürünerek giriş yapabiliyorsunuz. Ardından inanılmaz şekilde basketbol sahası büyüklüğünde meydanlara çıkmış oluyorsunuz. Diğer taraftan suyun çıkış noktasında bir çıkış bulunuyor. Mağaranın yüksekliği yaklaşık 40 metreye kadar var. Yağışlı havalarda su seviyesi mağarada yükseliyor. Bu yüzden yağışlı havalarda mağaraya girmek tehlikeli. Suyun içerisinden geçmeniz gerekiyor. Bu yüzden bölgeye gitmek isteyenlere alan rehberleri ile birlikte gitmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Mağaranın yaklaşık bir ucundan diğer ucuna 150 metre kadar uzunluğu bulunuyor" diye konuştu.
"Kastamonu'yu görmek isteyenlere tavsiye ediyorum, mutlaka gelip gezsinler"
Rize'nin Pazar ilçesinden Kastamonu'yu gezmek için gelen Engin Yüksel ise, "Kastamonu'ya Hikmet hocamızın daveti üzerine Rize'den geldim. Geldiğime çok fazla değdi. Çok güzel geçti. Araç'ın yaylaları mükemmel. Özellikle tarihi ahşap evleri ayrıca şelaleleri var, oralara da gittik. Şelaleleri de çok güzel. İntaş olarak adlandırdıkları mağarası bulunuyor. O bölgeler de çok güzel. 3-4 gün boyunca doya doya gezdik. Kastamonu'yu görmek isteyenlere tavsiye ediyorum, mutlaka gelip gezsinler, bu bölgeleri mutlaka görsünler" şeklinde konuştu.
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