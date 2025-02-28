Buz Tutan Göletler, Akyazı'yı Kartpostallık Manzaralarla Donattı - Son Dakika
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Buz Tutan Göletler, Akyazı'yı Kartpostallık Manzaralarla Donattı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, Acelle ve Sultanpınar Yaylaları'ndaki göletleri buzla kapladı. Dron ile çekilen görüntüler, bu doğal güzelliklerin kış masalını andırdığını gösteriyor.

28.02.2025 15:50
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Görenleri hayran bırakan manzara: Film platosu değil, buz tutan göletler

Dron ile görüntülenen karla kaplı Akyazı yaylalarından kartpostallık görüntüler

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte Acelle ve Sultanpınar Yaylalarında bulunan göletler buz tuttu. Karla kaplanan yayla ve buz tutan göletlerin oluşturduğu manzara kendine hayran bıraktı.

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışının ardından Akyazı'da bulunan Acelle ve Sultanpınar Yaylalarında kar kalınlığı bir metreyi aştı. Dört mevsim ayrı güzellikler sunan yaylalarda bulunan göletler buz tuttu. Beyaz gelinliğini giyen yaylalarda buz tutan göletlerle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kendine hayran bırakan manzaranın oluştuğu bölgede dron ile çekilen görüntüler kış masallarını andırdı. Buz tutan gölet üzerinde yürüyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise Akyazı'nın dört mevsimde de ayrı güzellikler sunduğunu aktardı.

"Acelle Yaylası bu mevsimde de görsel şölen sunuyor"

Akyazı'nın her mevsim ayrı güzellikleri ile anıldığını ifade eden Başkan Bilal Soykan, "Akyazı'nın bin 150 rakımlı Acelle Yaylası'nda bulunan göletin üzerindeyiz. Yaklaşık 10 santim buz tutmuş. Her mevsim ayrı güzellikler sunan Acelle Yaylası bu mevsimde de görsel şölen sunuyor. Gezilip, görülmeye değer" dedi.

"İlk kez bu şekilde buz tuttuğunu gördüm"

Bölgeye ailesi ile birlikte gezmeye gelen Sevcan Arslan ise, "Acelle Yaylası'na geldik ve gölet buz tutmuş. Burasının ilk kez bu şekilde buz tuttuğunu gördüm. Üzerinde yürümek eğlenceliydi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Buz Tutan Göletler, Akyazı'yı Kartpostallık Manzaralarla Donattı - Son Dakika

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