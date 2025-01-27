Buzağıya Bebek Gibi Bakıyorlar - Son Dakika
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Buzağıya Bebek Gibi Bakıyorlar

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Erken doğan buzağı, Coşkun ailesi tarafından çocukları gibi bakılarak yaşatılıyor.

27.01.2025 16:27
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Erken doğan buzağıya çocukları gibi bakıyorlar

ADIYAMAN - Adıyaman'da erken doğan buzağılarına çocukları gibi bakan Coşkun ailesi, buzağıyla aynı odada yatıp kalkıyor.

Adıyaman'ın Şerefli Köyü'nde 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Birgül Coşkun ve Mehmet Coşkun'un ahırda besledikleri ineği erken doğum yaptı. 8 ay 10 günlük olarak doğum yapan ineğin buzağısı halsiz ve bitkin bir şekilde hayata gözlerini açtı. Ölmek üzere olan buzağının annesini emmediğini ve ineğin de oldukça üzüldüğünü fark eden Coşkun Çifti, buzağıyı yaşadıkları eve çıkararak odada beslemeye başladı. Hasta beziyle buzağının altını bağlayan, biberonla karnını doyurmaya çalışan Coşkun Çifti, buzağıyla aynı odada yaşam sürmeye başladı. Buzağıyla 11 gündür ayı odada yaşayan Coşkun ailesi, buzağıya gözleri gibi bakıyor.

Sobalı odada ayaklanan ve sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giden buzağı, 3 çocuklu Coşkun ailesinin adeta bir ferdi oldu. Buzağıya çocukları gibi baktıklarını dile getiren Mehmet Coşkun, "İneğin doğumuna 20 gün kala doğum gerçekleşti. Doğum sonrası buzağının durumu iyi değildi. Bizlerde bu nedenle buzağıyı alarak eve getirdik ve odamızda sobanın yanında beslemeye başladık. Birkaç gün sonra buzağı canlanmaya başladı. Önce şırıngayla besledik daha sonra ise biberonla beslemeye başladık. Ayaklandı ve oldukça hareketlendi. 11 gündür aynı odada yaşıyoruz kendisine de çok alıştık. Ailemizin bir ferdi oldu, çocuk gibi bakıyoruz ona" dedi.

Birgül Coşkun ise konuşmasında, "Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa bende aynen öyle bakıyorum. Gece uyanıp biberon istiyor ve kendisine süt veriyorum. Bezini değiştiriyorum. Biraz oynayıp zıpladıktan sonra yeniden yatırıp uyumasını sağlıyorum. Kendisine çok alıştık ve yeniden ahıra götürmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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