Buzdaki Sergi: Çıldır Gölü'nde Fotoğraf Gösterimi - Son Dakika
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Buzdaki Sergi: Çıldır Gölü'nde Fotoğraf Gösterimi

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Ardahan'da, Çıldır Gölü üzerinde 14. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf sergisi açıldı.

16.01.2025 09:27
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Donan göl üzerinde resim sergisi açıldı

ARDAHAN - Ardahan İl Tarım ve Orman müdürlüğü taraf tarafından organize edilen 14. Tarım Orman ve İnsan fotoğraf sergisi yüzeyi buzla kaplanmış Çıldır Gölü üzerinde açıldı.

Tarım orman ve insan fotoğraf sergisine Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çıldır gölü üzerinde açılan sergide 81 ilde dereceye girmiş resimler sergilendi. programda konuşan Ardahan İl ve Tarım Müdürü Fatih Cineviz, "Tarım orman Bakanlığımızın her yıl düzenlemiş olduğu tarım orman ve insan fotoğraf sergisinin bu yıl on dördüncüsü Ardahan ilinde yapılması planlandı biz de bu serginin daha bir anlam kazanması ve bölgenin tanıtılması amacıyla yüzeyi buzla kaplanan Çıldır gölünde yapılmasına karar verdik. Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölünde resimlerimizi sergileyeceğimiz alanı tespit edip gerekli çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın görmesi için imkan sağladık doğa harikası bir gölde bu resimleri sergilemek bölge içinde önemli bir adım olmuştur" dedi.

Çok sayıda vatandaşın katılmış olduğu on dördüncüsü düzenlenen tarım orman ve insan fotoğraf sergisi büyük beğeni toplarken serginin orta kısmında kısa konser yapıldı, sevgi sonunda davetlilere sıcak çorba ikram edildi.

Sergiye katılan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek yakınlarında bulunan balıkçı ağını ziyaret ederek ağ çekti.

Buzdaki Sergi: Çıldır Gölü\'nde Fotoğraf Gösterimi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Buzdaki Sergi: Çıldır Gölü'nde Fotoğraf Gösterimi - Son Dakika

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