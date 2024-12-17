Buzlanan Yolda Mahsur Kalan Sürücüler AFAD ile Kurtarıldı

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ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, buzlanan yolda araçlarıla mahsur kalan sürücüler, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda hava sıcaklığının eksiye düşmesiyle buzlanma oluştu. Sürücüler, araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çekti. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarında mahsur kalan 14 kişi ekipler tarafından kurtardı. Trafiğe kapanan yolda mahsur kalanlara battaniye ve kumanya dağıtıldı. Araçların kurtarılmasıyla temizleme çalışması yapılan yol, yeniden trafiğe açıldı.