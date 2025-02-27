BYD Elektrikli Araçlar Katmandu'da Sergilendi

KATMANDU, 27 Şubat (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen yüksek teknoloji haftasının açılış töreninde sergilenen BYD elektrikli araçları, 26 Şubat 2025.
Çinli otomobil üreticisi BYD, yüksek teknoloji haftasının açılış töreninde elektrikli mobilite alanındaki en son yenilikleri ve elektrikli araçlardan oluşan marka portföyünü sergiledi. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
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