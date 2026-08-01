BYD, Güney Afrika'da Elektrikli Araçlarda Zirvede - Son Dakika
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BYD, Güney Afrika'da Elektrikli Araçlarda Zirvede

BYD, Güney Afrika\'da Elektrikli Araçlarda Zirvede
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BYD'nin Dolphin Surf modeli, Güney Afrika'da en çok aranan elektrikli araç oldu.

CAPE TOWN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD, Güney Afrika'da en çok aranan elektrikli araçlar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Yerel basında cuma günü yer alan haberlere göre, 200'den fazla ülkede 200'ün üzerinde elektrikli araç modeline yönelik Google aramalarını analiz eden fiyat karşılaştırma şirketi MoneySuperMarket, BYD'nin Dolphin Surf modelinin, Nisan 2025 ile Nisan 2026 arasında 74.350 arama ile Güney Afrika'da en çok aranan elektrikli araç olduğunu belirledi.

BMW'nin i7 modeli, 57.600 arama ile ikinci sırada yer alırken, onu az bir farkla BYD'nin Sealion 6 modeli takip etti. Güney Afrika'da en çok aranan 10 elektrikli araçtan beşinin BYD modeli olduğu da belirlendi. Bu durum, Çinli otomobil üreticilerinin yerel pazardaki artan varlığını yansıtıyor.

Tesla'nın Cybertruck modeli, yıllık 45.300 arama ile Güney Afrika'da en çok aranan ilk beş elektrikli araç arasında yer alan tek Tesla modeli oldu. İlk 10'da yer alan diğer modeller arasında Volvo'nun EX30 modeli, BYD'nin Seal modeli, BYD'nin Sealion 7 modeli, Rolls-Royce'un Spectre modeli ve Porsche'un Taycan modeli yer aldı.

Dünya genelinde yapılan elektrikli araç aramalarının bir önceki yıla göre yüzde 168 arttığı, BYD'nin modellerinin 50 ülkede ilk sırada yer aldığı da kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan sektör uzmanları, mevcut model yelpazesinin genişlemesi ve fiyatların daha uygun hale gelmesinin tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisini artırdığına dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua

Güney Afrika, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel BYD, Güney Afrika'da Elektrikli Araçlarda Zirvede - Son Dakika

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