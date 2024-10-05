BYD'nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı - Son Dakika
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BYD'nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

05.10.2024 11:16
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Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD'nin, Manisa'da inşa edeceği fabrika için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı.

Bu kapsamda Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilmesi planlanan Binek Araç Üretim Tesisi Projesi'ne ilişkin ÇED başvuru dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunuldu. Böylece, projeye ilişkin ÇED süreci başlatıldı.

Süreç tamamlanana kadar, her türlü bilgi ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilecek.

ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, planlanan yatırım ile Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde arsa tahsisi yapılan organize sanayi alanında BYD Turkey Otomotiv Limited Şirketi tarafından 200 bin kapasiteli şarj edilebilir hibrit ve elektrikli otomobil üretimi yapılacak.

Proje alanı olarak seçilen alanda pres, gövde kaynak, boyahane, montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet (frame), motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montaj, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimine yönelik de fabrikalar kurulacak.

Araç üretimi için gerekli diğer parçalar ise Çin ve Türkiye'den tedarik edilerek, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli binek araçların üretimi, taban alanı 962 bin 958 metrekare olmak üzere 1 milyon 368 bin 275,60 metrekare kapalı alanda gerçekleştirilecek.

Proje alanında, üretilen araçların test ve deneme sürüşlerinin yapılması için test parkuru ve sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE binası da yer alacak.

Planlanan projenin inşaat aşamasında ortalama 2 bin 500 kişi, işletme aşamasında ise 3 vardiya halinde toplamda 12 bin kişi çalışacak.

Sıfır atık yönetim planı uygulanacak

Atık yönetimi çerçevesinde, BYD'nin fabrikasında atık oluşumunu en aza indirmek amacıyla kaynağında azaltma stratejileri uygulanacak.

Atıkların türüne ve özelliklerine göre ayrıştırılıp, geri dönüşüm ve enerji geri kazanım süreçlerine dahil edilmesi hedefleniyor.

Şirketin birinci önceliği, üretim süreçlerinde atık oluşumunu engellemek olacak. Bu mümkün olmadığında, atıklar tekrar kullanım ve geri dönüşüm aşamalarına dahil edilerek çevresel etki en aza indirilecek. Geri dönüştürülemeyen atıklar için ise düzenli depolama yöntemi kullanılacak, böylece sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimsenecek.

İnşaatın 2025'te başlaması planlanıyor

Projenin inşaat aşamasının, gerekli izin ve onay aşamaları tamamlandıktan sonra 2025'te başlaması ve aynı yılın sonu veya 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

2025'in son çeyreğinde makine ekipmanların kurulumuna başlanması, 2026 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanması ile üretime başlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BYD'nin Manisa fabrikası için ÇED süreci başladı - Son Dakika

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