C-130 Kazasının Nedeni: Azot Tüpü Kopması

07.04.2026 10:22
Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 nakliye uçağının Gürcistan'da düşmesine, kanattaki azot tüpünün koparak kuyruk bölümüne saplanmasının neden olduğu belirlendi.

Tarih, 11 Kasım 2025. TUAF 543 çağrı kodlu C-130EM tipi askeri nakliye uçağı, Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandı. Uçakta, Karabağ Zaferi kutlamaları için Bakü'deki askeri törene katılan F-16 jetlerinin bakım ekibi ve teknik malzemeler bulunuyordu. Uçak, Gürcistan hava sahasına girdikten sonra, saat 10.49'da sinyalleri kesildi ve Signagi bölgesine düştü. 20 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, kaza haberini alır almaz Gürcistan makamlarıyla koordinasyon sağladı ve uzman bir kaza kırım ekibi bölgeye gönderdi. Enkaz koruma altına alındı, saha incelemeleri yapıldı ve görgü tanıklarıyla konuşuldu. Uçağın vurulduğu veya patlayıcı izi bulunduğu gibi iddialar ortaya atıldı, ancak Bakanlık ön rapor çıkıncaya kadar sabırla beklenilmesini istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması bağlamında, uçakta patlayıcı izine veya harici müdahaleye rastlanmadığı açıklandı. Ön rapora göre, C-130'nın düşüş nedeni, kanattaki azot tüplerinden birinin koparak uçağın kuyruk bölümüne saplanması olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yatay ve dikey stabilizatörlere hasar vererek uçağın kontrolünü kaybetmesine ve parçalanarak yere çakılmasına yol açtı. Azot tüplerinin normalde çelik kuşaklarla sabitlendiği, ancak metal yorgunluğu veya mikroskobik çatlaklar nedeniyle kopmuş olabileceği düşünülüyor. TUSAŞ ve Lockheed'den ekiplerin bu konuda ayrıca çalışması planlanıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel C-130 Kazasının Nedeni: Azot Tüpü Kopması - Son Dakika

SON DAKİKA: C-130 Kazasının Nedeni: Azot Tüpü Kopması - Son Dakika
