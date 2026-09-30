"C31K" isimli yeni nesil suç örgütüne ilişkin davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sosyal medya platformlarında "C31K" ismiyle çocuklara yönelik cinsel istismar, hayvanlara işkence, şehit yakınlarına ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşım yapan, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 80 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "C31K" isimli yeni nesil suç örgütüne ilişkin davanın duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Türkiye'nin birçok yerinden gelen dosyaların mevcut davayla birleştiğini bildirerek tutuklu sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Eray B, 13 aydır tutuklu olduğunu, olaylarla ilgisinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak mahkemeden, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Koray K. ise "Annemle babam ayrı. Çocuk esirgeme kurumunda kaldım. Dışarıda sosyal hayatım yoktu benim. Ailem görüşüme bile gelemiyor. Cezaevi benim için dönüm noktası oldu. Pişmanım." dedi.

Tutuklu sanık Muhammet B, "müstehcenlik" suçundan yargılandığını, suç vasfının bulunmadığını ileri sürerek, "Kesin olmayan deliller yüzünden 1 yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.

Sanık beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklu bulunduğu sürenin cezaya dönüştüğünü belirterek, suça konu dijital materyallerin iadesini ve müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, bir sonraki celsede başka illerde bulunan bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada dinlenilmesine karar verdi.

Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, Telegram ve Discord platformlarında Cehennemin31.Kati (C31K) olarak bilinen grup üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar, hayvanlara işkence, şehit yakınlarına ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşım yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Sanıkların ayrıca bazı toplumsal olaylarda mağdur ailelerine tehdit mesajları göndererek dikkati çekmeye çalıştıkları belirtilen iddianamede, şahısların bu tip eylemlerle kamuoyunda infiale yol açtıkları, C31K ibarelerinin yer aldığı siyah sancaklı görseller kullanarak milli ve manevi değerlere hakaret içerikli ve terör örgütleri ile organize suç örgütlerini övücü mahiyette provokatif paylaşımlar yaptıkları aktarıldı.

İddianamede, yapılan çalışmalar sonucu C31K olarak bilinen oluşumun içerisinde yönetici, üye olduğu belirlenen ve paylaşımlarda adı geçen şahısların tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı, şahısların ikametlerinde arama ve el koyma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, ele geçirilen dijital materyaller ve yapılan soruşturma sırasında toplanan delillere göre, grup üyesi şüphelilerin üzerlerine atılı suçları bir "örgüt faaliyeti" çerçevesinde işledikleri kaydedildi.

Sanıklar hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "müstehcenlik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.