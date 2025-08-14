Cabo Verde'de Sel Felaketi: OHAL İlan Edildi

Cabo Verde Cumhuriyeti'nin Sao Vicente Adası'nda tropikal fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından hükümet, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Cabo Verde hükümeti, Sao Vicente Adası'nda "Erin" adlı tropikal fırtına sonrası OHAL kapsamında acil altyapı onarımlarının hızlandırıldığını açıkladı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, sel nedeniyle bazı yollar ve köprülerde ciddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 4'ü çocuk olmak üzere en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin kaybolduğu ve en az 1500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.