Çad Başbakanı, Türkiye'nin Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika
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Çad Başbakanı, Türkiye'nin Büyükelçisini Kabul Etti

Çad Başbakanı, Türkiye\'nin Büyükelçisini Kabul Etti

Çad Başbakanı Succes Masra, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ı kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Büyükelçi Kaygısız, başbakanla sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Çad'ı 'kardeş ülke' olarak nitelendiren Kaygısız, Çad'ın kalkınmasına yardımcı olmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

22.02.2024 22:17  Güncelleme: 22:19
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Çad Başbakanı Succes Masra, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız'ı kabul etti.

Başkent Encemine'deki başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Dört yıllık görevi sona eren Büyükelçi Kaygısız, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, başbakanla iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Çad'ı "kardeş ülke" olarak nitelendiren Kaygısız, bu ülkedeki geçiş döneminin en iyi şekilde sonuçlanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaygısız, Çad'ın kalkınmasına yardımcı olmaya her zaman hazır olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad Başbakanı, Türkiye'nin Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika

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