Çad'da 200 Bin Kurban Hissesi Dağıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çad'da 200 Bin Kurban Hissesi Dağıtılacak

26.05.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV ve STK'lar, Çad'da 200 binden fazla kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve sivil toplum kuruluşları (STK), Afrika ülkesi Çad'da 200 binden fazla kurban hissesini ihtiyacı olanlara ulaştıracak.

TDV başta olmak üzere Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları, Çad'da vekaletle kurban kesimi ve dağıtımı için çalışmalara başladı.

Encemine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Faruk Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban organizasyonunun bu yıl yoğun bir şekilde başladığını dile getirdi.

Çelik, "Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarımızın Çad'da, şimdiye kadar tespit ettiğimiz, 200 binin üzerinde hissemiz bulunuyor ama yeni hisseler de gelmeye devam ediyor." dedi.

TDV olarak kurban hisselerini, Sudan sınırındaki mülteci kampları ile Nijerya sınırındaki Çad Gölü bölgesi başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Çelik, "Çad'da vekaletle kurban kesimi için bulunan bütün dernekler ile iletişim halindeyiz. Milletimizin emaneti olan kurbanların, dini kurallara uygun, şartlara uygun kesimi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Halkın kurban organizasyonlarına bu kadar teveccüh göstermesinin, burada kurban kesen bütün derneklerin üstüne de sorumluluk yüklediğine işaret eden Çelik, denetim ve ibadetin sağlıklı bir şekilde yapılması için vakıf ve derneklerle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Çelik, "Afrika'nın ortasında bulunan Çad'da, denize sınır olmaması nedeniyle hayat pahalılığı var. Kurbanların kesilmesi, ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız ve ekonominin hareketlenmesine katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Kurban, Yaşam, Dünya, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da 200 Bin Kurban Hissesi Dağıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:14:35. #7.12#
SON DAKİKA: Çad'da 200 Bin Kurban Hissesi Dağıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.