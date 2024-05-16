Çad\'da Cumhurbaşkanı Seçimini Muhammed İdris Debi İtno Kazandı

Güncel

Çad'da Anayasa Konseyi, 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 61,3'ünü alan Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun kazandığını doğruladı.

Konsey, geçici sonuçları teyit ederek seçiminden ikinci çıkan muhalefet lideri ve görevdeki geçici Başbakan Succes Masra'nın itirazını reddetti.

Buna göre Konsey, seçimin galibinin İtno olduğunu doğruladı.

Çad'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminden, İtno'nun yüzde 61,3 oy oranıya birinci, Succes Masra'nın yüzde 18,53 ile ikinci, Pahimi Padacke Albert'in de yüzde 16,91 ile üçüncü çıktığı açıklanmıştı.

Masra, 6 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimlerinin ön sonuçlarına itiraz etmek için Anayasa Konseyi'ne başvurduklarını bildirmişti.

Çad'daki geçiş dönemi

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Masra, siyasi baskılar nedeniyle 2022'de ülkeden kaçmış ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğu sonrasında Kasım 2023'te ülkesine dönmüştü.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Masra, yeni anayasa referandumu sırasında geçici Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı İtno'ya destek vermişti.