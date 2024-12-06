Çad'da Fransa'ya Karşı Protestolar

Çad'da yüzlerce kişi, Fransa'nın ülkedeki varlığını sonlandırması talebiyle sokaklara döküldü.
Çad'ın resmi yayın organı Tele Tchad'ın haberine göre, Fransa'nın askeri müdahalesine ve ülkenin iç işlerine karışmasına karşı çıkan Çadlı protestocular, başkent Encemine'de yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüş düzenledi.
Fransa'nın ülkeden derhal ayrılmasını talep eden sloganlar atan yüzlerce gösterici, Fransa bayraklarını yaktı.
Protestolara özellikle gençler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülük etti.
"Çad bağımsızdır, Fransa'nın müdahalesine hayır!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Fransa'nın Çad üstündeki ekonomik ve siyasi etkisinin son bulmasını istedi.
Çad Hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını aldıklarını duyurmuştu.
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