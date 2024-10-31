Çad'da Kadınlar için İklimlendirme Eğitimi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'da 50 kadına soğutma, iklimlendirme ve klima bakımı eğitimi verdi.

Kadın ve Çocuk Bakanlığına ait başkent Encemine'deki kongre salonunda düzenlenen eğitimin kapanış programına, Bakanlık Genel Sekreteri Moudalbaye Noubdissem Appoline, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan ve TİKA Encemine Koordinatörü Vedat Baş katıldı.

Yerel "Çad Kadın Teknisyenler" adlı dernekle işbirliğinde düzenlenen eğitim programı, 90 gün sürdü.

TİKA Koordinatörü Baş, programda yaptığı konuşmada, "Sizlere başarılı bir iş kurmanın ve gelecek nesillere örnek olmanın anahtarlarını sunduk. Bu proje, kadınların güçlenmesini destekleme, onlara ekonomik açıdan gelişme ve toplum içinde değişimin aracısı olma olanağı sağlama misyonumuzun bir parçasıdır." dedi.

Genellikle erkeklerin egemen olduğu bir alan olarak görülen soğutma ve iklimlendirme alanını seçmenin kolay bir iş olmadığına işaret eden Baş, "Bu eğitimle kadınların ulaşamayacağı hiçbir şeyin olmadığını göstermeyi amaçladık. Bu eğitimde sadece teknik konular değil aynı zamanda girişimcilik, iş kurma ve yürütme konuları da vardı." ifadesini kullandı.

Program, eğitim alan 50 kadına sertifika ve kendi başlarına çalışmalarına olanak sağlayacak teknik alet kutularının verilmesiyle sona erdi.