Çad'da Parlamento ve Belediye Seçimleri 29 Aralık'ta Yapılacak - Son Dakika
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Çad'da Parlamento ve Belediye Seçimleri 29 Aralık'ta Yapılacak

Çad'daki Ulusal Seçim İşleri Ajansı Başkanı Ahmed Bartchiret, parlamento ve belediye seçimlerinin 29 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Seçimler, geçiş dönemini sonlandıracak önemli bir adım olacak.

22.08.2024 15:16
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Çad'daki Ulusal Seçim İşleri Ajansı Başkanı Ahmed Bartchiret, parlamento ve belediye seçimlerinin 29 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bartchiret, gazetecilere, parlamento ve belediye seçimlerine ilişkin takvimi duyurdu.

Seçimlerin, 29 Aralık'ta yapılacağını belirten Bartchiret, "Yaklaşan seçimler büyük önem taşıyor çünkü geçiş dönemi sayfasını kesin olarak kapatacak." dedi.

Çad'da parlamento seçimleri, en son 2011'de yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Dönemin Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno, ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı grup Çad Değişim ve Uyum Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katılmıştı. Burada çıkan çatışmada yaralanan İtno, 19 Nisan 2021'de hayatını kaybetmişti.

İtno'nun ölümünün ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Deby İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

6 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 61'ini alan İtno, cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Parlamento, Çad, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da Parlamento ve Belediye Seçimleri 29 Aralık'ta Yapılacak - Son Dakika

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