Çad'da Sel Felaketi: 1,5 Milyon Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çad'da Sel Felaketi: 1,5 Milyon Etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Çad'da geçen aydan bu yana etkili olan sellerden yaklaşık 1,5 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 340 kişinin öldüğünü bildirdi. Ülkede on binlerce evin yıkıldığını söyleyen Laerke, tarım arazilerinin sular altında kaldığını ve hayvanların boğulduğunu bildirdi. Çad'da 3,4 milyon insan halihazırda akut açlıkla karşı karşıya. Ülkede şu anda ve gelecekte çok daha az gıda bulunacak. Nüfusu yaklaşık 19 milyon olan Çad'da 'en yüksek gıda güvensizliği seviyesi' kayıtlara geçti.

10.09.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Çad'da geçen aydan bu yana etkili olan sellerden yaklaşık 1,5 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 340 kişinin öldüğünü bildirdi.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çad'da ağustos sonunda 964 binden fazla insanın şiddetli yağmur ve sellerden etkilendiğini duyurduklarını hatırlatan Laerke, "Çad'da seller devam ediyor. Ülke yetkililerine göre etkilenen kişi sayısı yaklaşık 1,5 milyon kişiye yükseldi ve sellerde en az 340 kişi öldü." dedi.

Ülkede on binlerce evin yıkıldığını söyleyen Laerke, tarım arazilerinin sular altında kaldığını ve hayvanların boğulduğunu bildirdi.

"3,4 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya"

Laerke, "Çad'da 3,4 milyon insan halihazırda akut açlıkla karşı karşıya. Ülkede şu anda ve gelecekte çok daha az gıda bulunacak. Nüfusu yaklaşık 19 milyon olan Çad'da 'en yüksek gıda güvensizliği seviyesi' kayıtlara geçti." bilgisini verdi.

BM kuruluşları ve ortaklarının Çad yetkililerine destek verdiğini kaydeden Laerke, gıda, sağlık hizmetleri ve diğer ihtiyaçları temin etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Doğal Afetler, Güncel, Tarım, Dünya, Akut, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da Sel Felaketi: 1,5 Milyon Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:26:12. #1.11#
SON DAKİKA: Çad'da Sel Felaketi: 1,5 Milyon Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement