Çad Gölü'nde 6 Milyon Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Çad Gölü'nde 6 Milyon Kişi Yerinden Edildi

UNFPA, çatışmalar nedeniyle Çad Gölü Havzası'nda 6 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

02.02.2025 00:46
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Çad Gölü Havzası bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle son bir yılda en az 6 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

UNFPA Nijerya Mukim Temsilcisi Koessan Francis, yaptığı açıklamada, Ocak 2024 ile geçen ocak arasındaki dönemde Çad Gölü Havzası bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 6 milyon kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Francis, 30 Aralık 2024 itibarıyla bölgede toplam 2,9 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi bulunduğunu ve bunların 2,3 milyonunun Nijerya'da yer aldığını aktardı.

Bölgedeki kırılgan nüfusun ciddi gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Francis, "Çad Gölü bölgesinde 4,9 milyon insan, gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya. Yıl başından bu yana 299 bin kişi ağır akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.

Francis, kadın ve kız çocuklarının, gıda krizinden ve yoksulluktan orantısız şekilde etkilendiğini vurgulayarak, "Kadınlar ve kız çocukları su veya odun toplarken, tarlalara ya da pazara giderken, tuvaletleri kullanırken veya hizmetlere erişim sağlarken sık sık saldırıya uğruyor." diye konuştu.

Koessan Francis, Çad Gölü Havzası'ndaki iç göçmenler ve mülteciler için kalıcı çözümlerin kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad Gölü'nde 6 Milyon Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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