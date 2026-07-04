Çad, Orta Afrika İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Çad, Orta Afrika İddialarını Reddetti

04.07.2026 12:27
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Çad Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki istikrarsızlık iddialarını yalanladı.

Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmayı amaçladıklarına yönelik iddiaları reddederek, ülkesinin komşu ülkelerin iç işlerine karışmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, siyaset ve medya aktörleri tarafından dile getirilen iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, Çad'ın hiçbir zaman egemen bir ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan girişimlerin parçası olmadığı ve olmayacağı vurgulanarak, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyulduğu ifade edildi.

Çad'ın dış politikasının iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerine dayandığı aktarılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin diyalog ve işbirliği temelinde sürdüğünün altı çizildi.

Bakanlık, kamuoyunu yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye çağırdı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki saldırılar

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Sudan sınırındaki Um Dafuk kenti, 1 Temmuz'da isyancı grupların saldırısına uğramış ve kent isyancıların kontrolüne geçmişti. Hükümet, saldırının ardından ordu ve Rus askeri unsurlarının katılımıyla kenti geri almak için operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

Saldırıda, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSCA) ait bir üssün de hedef alındığını kaydeden hükümet, bir barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

Saldırıların ardından bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında, Çad'ın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerde rol oynadığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad, Orta Afrika İddialarını Reddetti - Son Dakika

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