Cadılar Bayramı Korkusu: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Cadılar Bayramı Korkusu: İki Şüpheli Gözaltında

Cadılar Bayramı Korkusu: İki Şüpheli Gözaltında

Edirne'de Cadılar Bayramı partisi için gelen 2 kişi, oyuncak tabanca ile vatandaşları korkuttu.

01.11.2024 15:37
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İSTANBUL'dan Edirne'ye 'Cadılar bayramı' partisine katılmak için gelip, ellerine oyuncak tabanca alıp, üzerlerine çelik yelek giyerek vatandaşları korkutan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekipleri, önceki gece kentte seyir halindeki 39 NZ 749 plakalı otomobildeki kişilerin sokaktaki vatandaşlara silah göstererek korkuttuğu ihbarını aldı. Mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobilin bir gece kulübü önünde olduğunu belirledi. K.A. ve A.Ş.'nin burada yapılan kontrollerinde, üzerlerinde çelik yelek ile otomobilde 2 oyuncak tabanca olduğu tespit edildi. 'Cadılar bayramı' konseptiyle yapılan parti için İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'ye geldiklerini belirten 2 kişi, bu sırada eğlence amaçlı vatandaşları korkuttuklarını söyledi. K.A. ile A.Ş., 'Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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