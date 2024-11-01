Cadılar Bayramı'nda Korku Yaratan İki Şüpheli Serbest

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Edirne'de, "Cadılar Bayramı" programına katılmak için kar maskesi ve çelik yelek görünümlü kıyafet giyip oyuncak uzun namlulu silah taşıyan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı vatandaşlar polise, kentte araç içerisinde kar maskeli ve ellerinde silah olan şüphelilerin dolaştığı yönünde ihbarda bulundu.

Söz konusu araç 1. Murat Mahallesi'nde Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Araçtaki kar maskeli, çelik yelek görünümlü kıyafetli ve ellerinde oyuncak silah olduğu belirlenen K.A. ve E.Ş. yakalandı.

Zanlılar "Halkı korku ve paniğe sevk etme" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesinde İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'deki bir eğlence merkezinde düzenlenen "Cadılar Bayramı" programına katılmak üzere geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.