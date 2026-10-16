Cafer Mahiroğlu soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İSTANBUL Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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