Cafer Parlak, Eyüpsultan Belediye Meclisi\'nde 19 oyla başkan vekili seçildi

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimleri sonrası açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Dün akşam 21 belediye meclis üyesi arkadaşımız birbirine namus sözü verdiler. Tutarlı davranacaklarını ifade ettiler. Ama takdir edersiniz ki pirincin siyah taşlarını seçmek çok kolaydır beyaz taşları fark etmek çok zordur. Siyaset namuslu, hasiyetli insanların işidir. Siyaset bir duruş işidir. Hangi kumpaslar karşı karşıya kaldı arkadaşlarımız? Önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 6 Ekim'de tutuklanması üzerine Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Seçimi dördüncü turda 19 oy alan YENİ Parti-CHP adayı Cafer Parlak kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, seçim sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DÜN AKŞAM 21 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞIMIZ BİRBİRİNE NAMUS SÖZÜ VEDİLER"

"Bugün geçen hafta ondan önceki hafta tarihimizin en karanlık dönemlerini yaşar duruma geldik. Millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gide diyenlerin bir kumpaslar neticesinde çeşitli ilçelerimizde özellikle bugün Ataşehir tarihe geçecek. Yani belediye meclis üyesi sayımızın yarısı kadar olan bir siyasi parti, çeşitli kumpaslarla, satın almalarla millet iradesini ne yazık ki satın aldılar. Yani bugün zaman zaman televizyonlarınızın birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur olarak tahkim etmiş oldukları o sunumların hiçbirisi demokratik bir mekanizmaya uygun değildi. Bugün burada yaşadığımız geçen hafta Adalar'da yaşadığımız hikayenin bir benzerini namuslu, haysiyetli iki belediye meclis üyemiz bozdu.

Dün akşam 21 belediye meclis üyesi arkadaşımız birbirine namus sözü verdiler. Tutarlı davranacaklarını ifade ettiler. Ama takdir edersiniz ki pirincin siyah taşlarını seçmek çok kolaydır beyaz taşları fark etmek çok zordur. Siyaset namuslu, hasiyetli insanların işidir. Siyaset bir duruş işidir. Hangi kumpaslar karşı karşıya kaldı arkadaşlarımız? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bütün buna rağmen arkadaşlarımızın direnciyle Eyüpsultan'da millet iradesi tecelli etti. Cafer kardeşimiz gencecik kardeşimiz bugünden itibaren Eyüpsultan'ın hizmetinde olacak. Bizler de Cafer kardeşimizin yanı başında olacağız. Ama tabii ki içeride ve dışarıda eleştiri ve öz eleştirilerimizi de yapacağız. Ama her şeye rağmen buradaki bu sonuçta hepimizi mutlu eden en azından Eyüpsultan'ın seçmenlerinin iradesi tecelli etti ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı seçimi kazandı. Cafer kardeşimize başarılar diliyorum."