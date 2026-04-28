Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni süreç: DNA karşılaştırmaları genişliyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı'nın faili meçhul dosyalarla ilgili açıklamalarının ardından 2000 yılında İstanbul'da öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın dosyası yeniden inceleniyor. Tırnaklarındaki DNA profili 80 kişiyle karşılaştırıldı ancak eşleşme bulunamadı.

Gülistan Doku dosyasının yeniden açılmasıyla faili meçhul vakalarda yeni bir süreç başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Dosyalar sonuna kadar takip edilecek' açıklamasının ardından, 2000 yılında İstanbul'da evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni bir süreç başlatıldı.

Olay günü Çağla'nın katili ile boğuşma sırasında tırnakları arasına geçen yabancı bir erkeğe ait DNA profili, dosyanın en kritik delili olmayı sürdürüyor. Adli Tıp Kurumu'nun tespit ettiği DNA ile apartman koridorundaki kan izleri sonucu ele geçen DNA bugüne kadar 80 kişiyle karşılaştırıldı, sonuç alınamadı. Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay ve evin anahtarı bulunan alt komşu Yasin Ç.'nin DNA'sına bakıldı. DNA'lar uyuşmadı. Sonra apartmanda oturanlar, bakkal çırağı ile aile yakınları, ağabey İlker Tuğaltay'ın arkadaşlarının DNA'sı alındı. Ancak eldeki 2 farklı erkeğe ait olan DNA kimseyle uyuşmadı.

Sabıkalılara da bakıldı. Yine o dönem liseli kız çocuklarını, kadınları evlerine kadar takip ederek cinsel saldırıda bulunan ya da bulunmaya çalışan sabıkalılar incelendi. Başka olaylardan alınan DNA'larla eldeki DNA karşılaştırıldı, failler bulunamadı. Dosya 2020'de zaman aşımından kapatılacakken kapıcının ifadesi ile DNA'sının alınmadığı fark edildi. Savcılık, kapıcının ifadesini aldı ve DNA karşılaştırması istedi. Böylelikle zaman aşımı durdu. Dosyada yer alan DNA ve parmak izi örnekleri olası karşılaştırma için Interpol aracılığıyla 196 ülkeye gönderildi.

Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri de CİMER'e yapılan ihbar oldu. İhbarda, olay döneminde mahallede yaşayan ve çevreye korku saldığı öne sürülen bir ismin Çağla'yı taciz etmiş olabileceği iddia edildi. Bu kişinin, 2021'de Eskişehir'de ailesiyle birlikte öldürülen İlkay Tokkal olduğu belirlendi. Tokkal'ın o dönem Çağla'nın karşı apartmanında oturduğu ancak DNA örneğinin hiç alınmadığı ortaya çıktı.

Son gelişmelerle umudu artan Çağla'nın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, Milliyet'e konuştu: 'Bakan Bey'in faili meçhul dosyalarla ilgili açıklamaları bize umut oldu. O dönem DNA'sı alınmamış ve hayatını kaybedenlerden DNA alınacak. Bunu duyunca çok heyecanlandım, umutlandım. Ben çeyrek asırdır kızımın katillerini arıyorum. 26 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Yılların bir önemi yok, yeter ki bir sonuç olsun. Yeter ki gerçek ortaya çıksın. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğim.'

Alınmayan DNA'lar var. 'Biz bu dosyada hem müştekiyiz hem de mağduruz. O zaman da söyledik, dilekçeler verdik. 'Bizi de sonuna kadar inceleyin' dedik. Emniyet bize o dönem bazı DNA örneklerinin alındığını söylemişti ancak kimlerden alınıp kimlerden alınmadığı bilgisi bize verilmedi. Sonra dosyayı inceleyince birçok DNA örneğinin alınmadığını, eksik bırakıldığını gördük. O dönem polis, bu işin halledileceğini söylemişti ama öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi dosyasının yeniden incelenmesi bize umut oldu. 66 yaşındayım, ömrüm yettiği sürece bir 26 yıl daha gerekirse kızımın katillerini bulmak için mücadele etmeye devam edeceğim.'

Polisi soruşturmayı derinleştirirken mahallede kapsamlı inceleme başlatıldığını aktaran ailenin avukatı Buket Gül, Milliyet'e şunları dedi: 'Bakanlık yetkilileri taleplerimizin ne olduğunu sordu, bizde kritik gördüğümüz adımları kendilerine ilettik. Olay tarihinde gerekli örnekleri alınmamış kişilerden yeniden DNA alınmasını talep ettik, kabul edildi, süreç başlatıldı, 10'unun üzerinden kişiden DNA alınacak. Çağla'nın tırnaklarından elde edilen DNA profili mevcut. Karşılaştırmalar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemde. Dosya kapsamında şüphe uyandıran ve bugüne kadar gerekli incelemeleri yapılmamış 4 kişi, aynı apartmanda oturan İsmail Hakkı Ç., ile Fehmi Ç. aynı mahallede oturan Bülent F. ve karşı apartmanda oturan Bülent T. için fetih kabir talebinde bulunduk, taleplerimiz değerlendirme aşamasında. Büyük ihtimalle kabul edileceğini öngörüyoruz.'

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
Tüm gazeteciler uyuşturucuya “Yaklaşma“ dedi Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu

09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:40
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama! Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:53:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.