Çağlayan'da Yine Abluka... Vatandaşların, Gazetecilerin Adliyeye Girişlerine Kısıtlama Getirildi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Türkiye'nin en büyük adliyelerinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde son aylarda bariyerli, ablukalı günler yaşanıyor. 31 Ocak ve 26 Ekim 2025 tarihlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadeye geldiği günlerde doruğa çıkan yasaklamalar, siyasi nitelikli önemsenen duruşmaların olduğu günlerde yeniden uygulamaya konuluyor. İstanbul Adliyesi çevresinde bugün de bariyerli kuşatma var. Adliyeye, uluslararası basın kartı ya da kurum kartı olan gazeteciler alınmıyor. Adliyede işi olan vatandaşlar için de bazı belgeler isteniyor.

Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi ile birlikte Türkiye'nin en büyük adliyelerinden olan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde zaman zaman olağanüstü önlemler dikkat çekiyor. Halen Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fiili başkanlığı döneminde 31 Ocak 2025'te, tutuklandıktan sonra da "casusluk soruşturması" kapsamında ifadesinin alındığı 26 Ekim 2025 tarihinde adliye ve çevresinde çok sıkı önlemler ve yasaklamalar uygulanmıştı.

ÇAĞLAYAN'DA BARİYERLİ KUŞATMA

Bariyerle kuşatma zaman zaman kritik dava olarak değerlendirilen davaların görüldüğü günlerde yeniden oygulamaya konuluyor. Geçen hafta Gaziosmanpaşa Beledisi Davası nedeniyle adliye çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatılmıştı. Aynı uygulama bugün de Büyükçekmece Belediyesi Davası nedeniyle uygulamaya konuldu, adliyeye girişler kısıtlandı.

Sabah saatlerinden itibaren yalnızca adliye personeli, turkuaz basın kartı sahibi gazeteciler ile duruşması bulunan kişilerin adliye binasına girişine izin veriliyor. Kurum kartı ya da uluslararası basın kartı bulunan gazetecilerin içeri alınmadığı adliye önündeki kontrol noktasında bekleyiş sırasında çocuğunun duruşması olduğunu belirten bir kadın, çocuğunun mahkeme salonunun yerini bulamadığını belirterek içeriye halasının girebilmesi için yalvardı. Vatandaş, ancak yalvarmaları sonucu içeri girebildi.