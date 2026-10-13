Cahit Sıtkı Tarancı, 70. ölüm yılında Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikle anıldı - Son Dakika
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Cahit Sıtkı Tarancı, 70. ölüm yılında Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikle anıldı

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Cahit Sıtkı Tarancı, 70. ölüm yılında Diyarbakır\'da düzenlenen etkinlikle anıldı
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Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70'inci yılında Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında doğduğu evde düzenlenen programla anıldı. Programda, Tarancı'nın edebiyat dünyasındaki yeri ve şiirleri ele alındı.

TÜRK edebiyatının önemli şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70'inci yılında Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen programla anıldı. Şairin doğup büyüdüğü Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Evi ve Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen törende, Tarancı'nın edebiyat dünyasındaki yeri ve şiirleri ele alındı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü yürütücülüğünde ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle anma programı düzenlendi. Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zuhal Akmeşe ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ve Prof. Dr. Yakup Çelik ile akademisyenler ve gazeteciler, programa katıldı.

'ŞİİRLERİ, YAŞADIĞIMIZ HER ANIN DEĞERİNİ HATIRLATIYOR'

Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, "Programımızı anlamlı kılan en önemli unsur, Cahit Sıtkı Tarancı'nın kendi evinde, ilk anılarını biriktirdiği yerde gerçekleştirilmesidir. Şair, şiirlerinde hep insanı anlatır. Yaşama sevincini, özlemi ve yalnızlığı anlatmaktadır. Belki de bu yüzden aradan geçen onca yıla rağmen dizelerinde kendimize bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Onun şiirleri bize yalnızca hayatın geçiciliğini değil, yaşadığımız her anın değerini de hatırlatıyor. Bugün bu evde şairimizi anarken, aynı zamanda Diyarbakır'ın kültürel hafızasına da sahip çıkıyoruz. Çünkü şehirleri değerli kılan yalnızca sokakları, yapıları ve tarihi değildir. O şehirleri değerli kılan, oralarda yaşamış ve iz bırakmış değerli şahsiyetlerdir. Cahit Sıtkı Tarancı da bunlardan biridir. Bizlere düşen görev de bu değerli şahsiyetleri yaşatmak, hatırlamak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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