Cahit Sıtkı Tarancı, ölümünün 70. yılında Diyarbakır'da şiir dinletisiyle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cahit Sıtkı Tarancı, ölümünün 70. yılında Diyarbakır'da şiir dinletisiyle anıldı

Cahit Sıtkı Tarancı, ölümünün 70. yılında Diyarbakır\'da şiir dinletisiyle anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70. yıl dönümünde Diyarbakır'da şiir dinletisiyle anıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce merkez Sur ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı Müzesinde düzenlenen etkinlikte Tarancı'nın şiirleri seslendirildi.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70. yıl dönümünde Diyarbakır'da şiir dinletisiyle anıldı.

Diyarbakır'da 4 Ekim 1910'da dünyaya gelen, "Yaş Otuz Beş" ve "Memleket İsterim" eserleriyle Türk şiirinin unutulmazları arasına giren Tarancı'nın vefatının 70. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, Karacadağ Kalkınma Ajansı desteğiyle merkez Sur ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı Müzesinde düzenlenen etkinlikte Tarancı'nın şiirleri seslendirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık geçmişiyle birçok şair ve yazar yetiştirdiğini söyledi.

Bu şairlerin en önemlilerinden birinin de Cahit Sıtkı Tarancı olduğunu, bu kapsamda Tarancı'nın vefatının 70. yılında şiir gecesi etkinliği düzenlediklerini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, 12 bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle güçlü bir kültür ve edebiyat birikimine sahip kadim bir şehir. Bu kadim şehir, yüzyıllar boyunca birçok edebiyatçı, şair ve yazar yetiştirdi. Biz de bu önemli şair ve yazarlarımızdan biri olan Cahit Sıtkı Tarancı'yı anmak adına Diyarbakır Şiir Geceleri programını düzenledik. Asıl gayemiz, Diyarbakır'ın yetiştirdiği şair ve yazarları yaşatmak, onların eserlerini gelecek kuşaklara aktarmaktır."

Kaynak: AA

Cahit Sıtkı Tarancı, Etkinlikler, Diyarbakır, Edebiyat, Kültür, Güncel, Turizm, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cahit Sıtkı Tarancı, ölümünün 70. yılında Diyarbakır'da şiir dinletisiyle anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

23:57
Bahçeli’nin “Öcalan’a ev“ açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
Bahçeli'nin "Öcalan'a ev" açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Salah’a sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salah'a sürpriz davet
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 00:43:47. #7.12#
SON DAKİKA: Cahit Sıtkı Tarancı, ölümünün 70. yılında Diyarbakır'da şiir dinletisiyle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement