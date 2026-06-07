Cahit Zarifoğlu 39. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cahit Zarifoğlu 39. Yıldönümünde Anıldı

07.06.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şair Cahit Zarifoğlu, vefatının 39. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ailesi ve sevenleri katıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 39'uncu yıl dönümünde kabri başında dualarla yad edildi.

Şairin ailesi tarafından düzenlenen anma törenine Zarifoğlu'nun eşi Berat Zarifoğlu, çocukları Betül, Ayşe ve Ahmet Zarifoğlu, Yediiklim Derneği Başkan Yardımcısı Müstakim Haksal, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, Ertuğrul Tütüncü, Hüseyin Yorulmaz, Eshabil Yıldız, Kadir Sime, Ali Kemal Temizer ile okurları ve sevenleri katıldı.

Cahit Zarifoğlu'nun oğlu Ahmet Zarifoğlu, AA muhabirine, babasını büyük bir özlemle andıklarını belirterek, "Vefatının 39'uncu yıl dönümünde yine kabri başında andık babamı. Akrabaları, sevenleri, okurları hep birlikte dualarla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Babasının her yıl artan bir sevgiyle anılmasından duyduğu gururu dile getiren Zarifoğlu, şunları kaydetti:

"Cahit Zarifoğlu'nun 39 senedir her sene büyük bir sevgi ve özlemle anılıyor, yad ediliyor olması büyük bir onur kaynağı. Zarifoğlu'nun tüm eserleri sanatsal anlamda gerçekten zirvelerdedir fakat manevi anlamda da iyi bir Müslüman duruşu anlamında da çok çok değerlidir benim gözümde. Vatanını, tarihini, ecdadını bilen, tanıyan ve saygı göstermesini öğütleyen çok sayıda yazısı vardır."

"Mavera dergisini Ankara'dan İstanbul'a sırtında taşırdı"

Zarifoğlu'nun yakın dostlarından olan Mustakim Haksal da usta ismin Türk edebiyatı ve dergicilik tarihindeki önemine değindi.

Haksal, Cahit Zarifoğlu'nun Ankara ve İstanbul arasında bir kültür köprüsü kurduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cahit abi bizim için çok değerlidir. Ankara'dan İstanbul'a gelirken, ayda bir geldiğinde Ali Haydar abinin evinde toplanırlardı. Mavera dergisini Ankara'dan İstanbul'a sırtında taşır veya yeşil arabasıyla alır gelirdi. Ben Anadolu yakasında dağıtımını yapardım, dergiyi alır İstanbul'un her tarafına dağıtırdık."

Gençlere yönelik yürüttükleri kültürel aktarım çalışmalarına da değinen Haksal, "Yediiklim Dergisi'nin ev sahipliğinde her hafta cumartesi günü 25 üniversite öğrencisini bir yazarla ve bir kitapla buluşturuyoruz. Onlara Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç gibi usta kalemlerin bıraktığı değerleri aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Ömrü boyunca edebiyat dünyasına birçok değerli çalışma kazandıran Cahit Zarifoğlu'nun öne çıkan eserleri arasında "Yedi Güzel Adam", "İşaret Çocukları", "Menziller", "Korku ve Yakarış", "Yaşamak", "Bir Değirmendir Bu Dünya" ve "İns" gibi kitaplar yer alıyor.

Kaynak: AA

Cahit Zarifoğlu, Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cahit Zarifoğlu 39. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

18:46
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
18:12
Antalya’da Otokoç galerisine silahlı saldırı
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:37
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
17:17
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 18:55:16. #7.12#
SON DAKİKA: Cahit Zarifoğlu 39. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.