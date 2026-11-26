BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreterliği Üyesi ve Merkez Komitesi Ekonomik Üretim Departmanı Başkanı Jorge Luis Broche Lorenzo başkanlığındaki heyetle Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği üyesi olan Cai çarşamba günkü görüşmede, yeni dönemde iki partinin ve iki ülkenin üst düzey liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri artırmak ve tatbiki işbirliğini güçlendirmek üzere Küba ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Cai, Küba ile yönetişim deneyimlerine ilişkin görüş alışverişlerini artırmaya, çok taraflı koordinasyon ve işbirliğini ilerletmeye ve ikili ilişkilerin sürekli gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını da belirtti.

Cai ayrıca Küba heyetine ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumu hakkında bilgi verdi.

Broche ise ÇKP'nin 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumunu başarıyla gerçekleştiren Çin'i tebrik etti. Broche, Küba'nın içinde bulunduğu zorlu durumla mücadele konusunda sağladığı yardım ve destek için Çin'e içten teşekkürlerini iletti.

Broche, ÇKP'nin ülkenin dışa açılmasına öncülük etme ve ekonomik ve toplumsal kalkınmasını ilerletme konusundaki başarılı deneyimlerini derinlemesine incelemeye ve bunlardan yararlanmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.