CAIR'dan Cohen'in İddialarına Tepki - Son Dakika
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CAIR'dan Cohen'in İddialarına Tepki

23.06.2026 20:28
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CAIR, Amiad Cohen'in Müslümanların ABD'yi ele geçirmeye çalıştığı iddialarını yalanladı.

NEW ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan açıklamada, Herut İsrail Özgürlük Merkezinin kurucusu ve CEO'su Amiad Cohen'in, Müslümanların ABD'yi ele geçirmeye çalıştığı iddialarının "uydurma" olduğu belirtildi.

AA muhabirine konuşan CAIR New Jersey Direktörü Selaeddin Maksud, Cohen'in pazar günü Kudüs'te, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de konuşmacı olarak katıldığı, ikinci yıllık "Jerusalem Haber Sendikası (JNS)" tarafından düzenlenen zirvede dile getirdiği iddiaları yanıtladı.

Maksud, Yahudi STK liderinin, CAIR ve Müslüman Kardeşler'in Florida ve Texas'tan başlayarak ABD'yi ele geçirmeye çalıştığı iddiaları için, "Cohen'in bu röportajda söylediklerinin hiçbiri doğru değil. Dürüst olmak gerekirse bunlar, sıradan Amerikalıları korkutmak için uydurulmuş yalanlardır." dedi.

"Bu korku tellallığı, ABD'deki Müslümanların sivil hayata katılımını gayrimeşru gösterme girişimidir." diyen Maksud, bu açıklamanın aslında, Cohen nezdinde İsrail lobisinin Amerikalıların hızla İsrail'den desteğini çekiyor olmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

CAIR yetkilisi, "(Amerikan halkı) 'Önce İsrail' diyen siyaset anlayışını reddediyor. AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi) lobisini ve bu lobinin Amerikalı gazeteciler üzerindeki etkisine tepki gösteriyor. İşte korktuğu şey bu." değerlendirmesine bulundu.

Ayrıca, ABD'li Müslümanların ülke siyasetine katılımının "İsrail ve soykırım yanlısı lobi için en büyük tehdit" olduğunu söyleyen Maksud, bu yüzden söz konusu lobinin Müslüman Kardeşler veya CAIR gibi yapıları asılsız iddialarla ilişkilendirmeye çalıştığını aktardı. Maksud, "(ABD'deki) Son seçim dalgasında da görüldüğü üzere, Filistin yanlısı ve insan hakları savunucusu topluluklar ile siyasetçiler giderek daha başarılı oluyor, hem yerel düzeyde hem de ülke genelinde seçimleri kazanıyor. Bu da onun siyasi anlayışına bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Cohen, ABD'li Müslümanlar hakkında iddialara yer vermişti

Kudüs'te düzenlenen ikinci yıllık Jerusalem Haber Sendikası (JNS) Uluslararası Politika Zirvesinde panelist olarak konuşan Cohen, CAIR ve Müslüman Kardeşler'in Florida ve Texas'ı ele geçirmeye çalıştığını söylemişti.

Cohen, "ABD için bir numaralı tehdit Müslüman Kardeşler'dir. CAIR ve Müslüman Kardeşler şu anda Florida ve Texas'ı ele geçirmeye çalışıyor. Önce Florida'yı, ardından Texas'ı alacaklar ve sonrasında Amerika düşecek. New York'u zaten ele geçirdiler." görüşünü paylaşmıştı.

Bu durumun sadece ABD için değil, İsrail için de bir tehdit oluşturduğunu savunan Cohen, 15 yıl sonra İsrail ile Mısır arasında bir savaş yaşanacağı ve nihayetinde Müslüman Kardeşler'in Mısır'ı da ele geçireceklerini ileri sürmüştü.

Cohen, "Şii cihat hareketini zayıflattıktan sonra, bir Sünni cihat hareketi olan Müslüman Kardeşler dünya için bir tehdit haline gelecek." demişti.

Öte yandan konuşmasında, "Türkiye şu anda kontrolü ele alıyor." diyen Cohen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Halep, Şam ve Kudüs'e dair bazı ifadelerine yer vererek, "Sıradaki düşman Sünni cihat hareketidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cohen, İsrail ve ABD'nin güçlü olması gerektiğini söyleyerek "Ne yazık ki Amerika şu anda zayıf." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

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