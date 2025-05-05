CAIR'dan Temsilciler Meclisi'ne Yasa Tasarısına Hayır Çağrısı

NEW ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), yarın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılacak, İsrail'e yönelik boykota katılımları suç kapsamına alan tasarının oylamasında "hayır" oyu verilmesi çağrısında bulundu.

"Uluslararası Hükümet Örgütleri Boykot Karşıtı Yasası" (H.R. 867) adı verilen tasarı için CAIR, yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Temsilciler Meclisi'nde oylanacak söz konusu yasa tasarısının, ABD Anayasası'ndaki ifade özgürlüğü hakkına aykırı olduğu vurgulanarak, "Bu tehlikeli yasa tasarısı, Amerikalıların, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden işgali, apartheid ve soykırımına karşı uluslararası alanda yürütülen boykotlara katılma haklarını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Tasarının, uluslararası örgütler tarafından yapılan boykot çağrılarına uymayı veya boykotları desteklemeyi suç saydığına dikkat çekilen açıklamada, bunun yasalaşması halinde İsrail'i veya insan hakları ihlallerine ortak olan şirketleri boykot eden Amerikalı birey, işletme ve savunuculuk örgütlerinin cezalandırılacağına işaret edildi.

Açıklamada, yasa tasarısı uyarınca insan hakları ihlalleri gereği İsrail'i veya işbirlikçilerini boykot edenlerin 1 milyon dolara kadar para ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğinin altı çizildi.

Federal hükümetin, İsrail'e karşı savunuculuğu suç saymak ve vicdani sesleri bastırmak için gücünü giderek daha fazla kullandığı belirtilen açıklamada, "Bu yasa tasarısı, anayasal olarak korunan siyasi konuşma ve savunuculuğu, özellikle de ABD'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlardaki suç ortaklığını sona erdirme çabalarını susturacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasa tasarısının federal hükümete Amerikalıları ahlaki, etik ve siyasi inançları nedeniyle cezalandırma yetkisi vererek tehlikeli bir emsal oluşturacağına dikkat çekildi; bu doğrultuda seçmenlere, Temsilciler Meclisi üyelerine "hayır" oyu kullanmaları için baskı yapma çağrısında bulunuldu.