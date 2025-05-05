CAIR'dan Temsilciler Meclisi'ne Yasa Tasarısına Hayır Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CAIR'dan Temsilciler Meclisi'ne Yasa Tasarısına Hayır Çağrısı

CAIR, İsrail boykotunu suç sayan tasarı için Meclis'te 'hayır' oyu verilmesini talep etti.

05.05.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), yarın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılacak, İsrail'e yönelik boykota katılımları suç kapsamına alan tasarının oylamasında "hayır" oyu verilmesi çağrısında bulundu.

"Uluslararası Hükümet Örgütleri Boykot Karşıtı Yasası" (H.R. 867) adı verilen tasarı için CAIR, yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Temsilciler Meclisi'nde oylanacak söz konusu yasa tasarısının, ABD Anayasası'ndaki ifade özgürlüğü hakkına aykırı olduğu vurgulanarak, "Bu tehlikeli yasa tasarısı, Amerikalıların, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden işgali, apartheid ve soykırımına karşı uluslararası alanda yürütülen boykotlara katılma haklarını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Tasarının, uluslararası örgütler tarafından yapılan boykot çağrılarına uymayı veya boykotları desteklemeyi suç saydığına dikkat çekilen açıklamada, bunun yasalaşması halinde İsrail'i veya insan hakları ihlallerine ortak olan şirketleri boykot eden Amerikalı birey, işletme ve savunuculuk örgütlerinin cezalandırılacağına işaret edildi.

Açıklamada, yasa tasarısı uyarınca insan hakları ihlalleri gereği İsrail'i veya işbirlikçilerini boykot edenlerin 1 milyon dolara kadar para ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğinin altı çizildi.

Federal hükümetin, İsrail'e karşı savunuculuğu suç saymak ve vicdani sesleri bastırmak için gücünü giderek daha fazla kullandığı belirtilen açıklamada, "Bu yasa tasarısı, anayasal olarak korunan siyasi konuşma ve savunuculuğu, özellikle de ABD'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlardaki suç ortaklığını sona erdirme çabalarını susturacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yasa tasarısının federal hükümete Amerikalıları ahlaki, etik ve siyasi inançları nedeniyle cezalandırma yetkisi vererek tehlikeli bir emsal oluşturacağına dikkat çekildi; bu doğrultuda seçmenlere, Temsilciler Meclisi üyelerine "hayır" oyu kullanmaları için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Diplomasi, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CAIR'dan Temsilciler Meclisi'ne Yasa Tasarısına Hayır Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:54:37. #7.13#
SON DAKİKA: CAIR'dan Temsilciler Meclisi'ne Yasa Tasarısına Hayır Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.