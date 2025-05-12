CAKARTA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 2025 Endonezya Dünya Dans Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Rengarenk kostümler giyen binlerce dansçı, yerel kimliği güçlendirmek ve Dünya Dans Günü'nü kutlamak için geleneksel performanslar sergiledi.
Son Dakika › Güncel › Cakarta'da Dünya Dans Festivali Coşkusu - Son Dakika
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