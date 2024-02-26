Cakarta'da düzenlenen Fener Festivali'nde aslan ve ejderha dansı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Cakarta'da düzenlenen Fener Festivali'nde aslan ve ejderha dansı büyük ilgi gördü

Cakarta\'da düzenlenen Fener Festivali\'nde aslan ve ejderha dansı büyük ilgi gördü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında dans eden 'aslanlar' ile ışıldayan 'ejderhalar' coşkuyla izlendi. Ultraviyole ışık altında parlayan ejderha dansı performansı gerçekleştiren insanlar büyük ilgi gördü.

26.02.2024 14:52
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında gösteri yapan aslan dansı sanatçıları, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua)

CAKARTA, 26 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan bir Çin mahallesinde Pazar günü düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında dans eden "aslanlar" ile ışıldayan "ejderhalar" coşkuyla izlendi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında ultraviyole ışık altında parlayan ejderha dansı performansı gerçekleştiren insanlar, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında ultraviyole ışık altında parlayan ejderha dansı performansı gerçekleştiren insanlar, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua)

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında aslan dansı yapan sanatçıları izleyen insanlar, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir Çin mahallesinde düzenlenen Fener Festivali kutlamalarında ultraviyole ışık altında parlayan ejderha dansı performansı gerçekleştiren insanlar, 25 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gemma Galgani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cakarta'da düzenlenen Fener Festivali'nde aslan ve ejderha dansı büyük ilgi gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cakarta'da düzenlenen Fener Festivali'nde aslan ve ejderha dansı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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