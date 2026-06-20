Cakarta’da Türk Tasavvuf Müziği Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cakarta’da Türk Tasavvuf Müziği Etkinliği

Cakarta’da Türk Tasavvuf Müziği Etkinliği
20.06.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da Türk tasavvuf müziği ve ney enstrümanı tanıtıldı, kültürel işbirliği vurgulandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Paramadina Üniversitesi ev sahipliğinde dün düzenlenen etkinliğinde Türk tasavvuf müziği ve ney enstrümanı tanıtıldı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Paramadina Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "The Sound of the Ney: Introducing Turkish Sufi Music and the Spiritual Depth of the Ney Instrument" etkinliğine üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Iin Mayasari, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Selman Özdan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Paramadina Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mayasari, kültürel etkileşimin toplumlar arasındaki anlayış ve dostluğun geliştirilmesindeki önemine dikkati çekti.

Özdan ise Türkiye ile Endonezya arasındaki köklü dostluğu vurgulayarak, kültür ve eğitimin ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Özdan, ney enstrümanının yalnızca bir müzik aleti değil, aynı zamanda insanın manevi yolculuğunu ve iç dünyasını yansıtan önemli bir sembol olduğunu ifade etti.

Etkinliğin ana konuşmacısı Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Dr. Senem Arslan, gerçekleştirdiği sunumda Türk müziğinin tarihsel gelişimi, tasavvuf müziğinin Türk kültüründeki yeri ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin düşünce dünyasında ney enstrümanının taşıdığı anlam hakkında bilgi verdi.

Arslan, sunumunda Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden bu yana Türk müzik geleneğini ele alırken, Mevlevihanelerin müzik eğitimindeki rolüne ve neyin tasavvuf geleneğindeki sembolik anlamına da değindi.

Sunumun ardından gerçekleştirilen ney dinletisi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda soru-cevap bölümü de düzenlendi. Katılımcılar Türk tasavvuf müziği, Mevlevi geleneği, Mevlana'nın düşünceleri ve ney enstrümanına ilişkin çok sayıda soru yöneltti.

Yaklaşık iki saat süren etkinlik sonunda katılımcılar, Türk kültürü ve tasavvuf müziğine ilişkin daha yakından bilgi edinme fırsatı bulduklarını belirtti.

Programın, Türkiye ile Endonezya arasındaki kültürel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Endonezya, Jakarta, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cakarta’da Türk Tasavvuf Müziği Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM’lerini kaldırıyor Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Japonya Teknik Direktörü’nün pozu olay oldu Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu
İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

13:54
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 14:03:27. #7.12#
SON DAKİKA: Cakarta’da Türk Tasavvuf Müziği Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.