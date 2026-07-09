Çakır Bozyazı\'da Partililerle Buluştu

AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Çakır, programı kapsamında, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş ve partililer tarafından karşılandı.

Burada partililere hitap eden Çakır, vatandaş odaklı çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Zor ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.