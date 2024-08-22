Çakır Kuşu'na şefkat eli - Son Dakika
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Çakır Kuşu'na şefkat eli

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Erzurum'da bulunan Çakır Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bitkin halde bulunan kuş, bakım ve besleme sonrası doğaya bırakıldı.

22.08.2024 10:10
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Çakır Kuşu'na şefkat eli

ERZURUM - Erzurum'da güvenlik güçleri tarafından bulunan Çakır Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erzurum Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Bitkin halde bulunan Çakır Kuşu, HAYDİ personeli tarafından DKMP Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner hekiminin yerinde müdahalesiyle bakım ve beslemesi tamamlanan Çakır Kuşu, doğaya bırakıldı. Çakır Kuşu'nun tavuk budu ile beslenme görüntüleri ise yapılan çalışmanın ve uzanan şefkat elinin en güzel göstergesiydi.

Çakır Kuşu\'na şefkat eli
Kaynak: İHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Erzurum, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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