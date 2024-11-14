Çakırgöl Projesi İçin Ankara'da Toplantı - Son Dakika
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Çakırgöl Projesi İçin Ankara'da Toplantı

Çakırgöl Projesi İçin Ankara\'da Toplantı

Trabzon ve Gümüşhane yöneticileri, Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi için Ankara'da buluştu.

14.11.2024 18:46
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Trabzon ve Gümüşhane'den yöneticiler, Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi için Ankara'da bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in, "Turizmi 12 aya yaymak, çeşitliliğini artırmak ve 1 milyar 76 milyon dolar olan turizm gelirini yükseltmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi bu çalışmalarımızın en önemlisidir." ifadelerine yer verildi.

Projenin sadece Trabzon ve Gümüşhane için değil, tüm Karadeniz Bölgesi için bir kalkınma projesi olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bu projeyle bölgemize muhteşem bir turizm merkezi kazandıracağız. Çakırgöl, sadece istihdam açısından değil, diğer turizm hedeflerimizin gerçekleşmesi açısından da çok kıymetli bir projedir. Süreci ilerletmek için bir araya geldiğimiz toplantı gayet verimli geçti. Projeyi daha da ileriye taşıma noktasında önemli adımlar attık. Projeyle 5 bin 600 yatak kapasitesine sahip modern tesisler inşa edilecek. Binlerce kişiye istihdam sağlama hedefiyle yola çıkıldı."

Kaynak: AA

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