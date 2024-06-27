ÇAKÜ Çerkeş Meslek Yüksekokulu İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ÇAKÜ Çerkeş Meslek Yüksekokulu İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Çerkeş Meslek Yüksekokulu için temel atma töreni düzenlendi. Törende, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı konuşmalar yaptı. Yüksekokul binası 3 kattan oluşurken, içinde derslikler, laboratuvarlar, konferans salonu, yemekhane ve idari ofisler bulunuyor.

27.06.2024 21:08
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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Çerkeş Meslek Yüksekokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Çerkeş- Kızılcahamam kara yolu İstasyon Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen temel atma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, önemli bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Yükseköğretim kurumlarının etkisinin ilçelere yayıldığını belirten Çiftçi, "Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak, savaşta dahi olsak eğitim konusunda asla geri adım atmamamız lazım. Elimizdeki beşeri sermayeyi en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. O yüzden eğitime yapılan yatırımlar ülkeyi her konuda kalkındıracak yatırımların en önemli unsurudur." dedi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da meslek yüksekokulu serüveninin 2016 yılında başladığını dile getirerek, "İlçe halkı 2014 yılında belediye başkanı olduğumuz zaman, 'Çerkeşe iki şey istiyoruz. Biri doğal gaz, biri de üniversite, Çerkeş Meslek Yüksekokulunun açılması' dediler. Şükürler olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm AK Parti teşkilatı ile Çerkeşli hemşehrilerimiz sayesinde doğal gazımızı ve üniversitemizi Çerkeş'e getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve iş insanı Namık Tanık da üniversitenin Çerkeş'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek binanın temeli atıldı.

Yüksekokul binası 3 kattan oluşurken, içinde 10 derslik, 10 çalışma ve araştırma laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 140 kişilik konferans salonu, ötelyeler, yemekhane, kafeterya ve idari ofisler bulunuyor.

Programa, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇAKÜ Çerkeş Meslek Yüksekokulu İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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