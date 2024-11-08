ÇAKÜ'de Erasmus Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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ÇAKÜ'de Erasmus Toplantısı Yapıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Erasmus+ projeleri ve iş birliği konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

08.11.2024 16:46
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Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ), Erasmus birim koordinatörleri koordinasyon ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erasmus+ projeleri, personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği, öğrenci staj ve öğrenim programları hakkında bilgilendirme yapılarak, koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Erasmus+ projelerindeki başarının üniversitenin uluslararası alandaki tanınırlığını arttırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Özellikle merkezi bütçe kapsamında projeler yapma hedeflerine dikkati çeken Çiftçi, "Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler doğrultusunda bu tür projelerden sağlanacak destekler, üniversitenin performansını ve ülke genelindeki projelerin başarısını yükseltecektir. Bu projeler sadece üniversitenin değil, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki etkinliğini artıracak. Projelere yapılan katkı, Türkiye için bir başarı göstergesi olacaktır." dedi.

Çiftçi, 2023 yılında yaklaşık 200 öğretim elemanının Erasmus+ kapsamında eğitim almak veya ders vermek amacıyla yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

Erasmus+ projelerinde geniş çaplı iş birliğine gitme hedefleri bulunduğunu anlatan Çiftçi, bu kapsamda Bulgaristan ile ortak projeler geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini, YÖK'e sunulan projelerin ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

Çiftçi, Erasmus birim koordinatörlerinin önerilerini de dinledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Karatekin Üniversitesi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAKÜ'de Erasmus Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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