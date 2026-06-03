ÇAKÜ'de Geleneksel Sağlık Kongresi - Son Dakika
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ÇAKÜ'de Geleneksel Sağlık Kongresi

03.06.2026 15:11
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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 1. Ulusal Geleneksel Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi yapıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) 1. Ulusal 4. Geleneksel Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Nuri Öner, üniversitenin sağlık alanında gerçekleştirdiği akademik gelişim sürecine vurgu yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları ve Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluş ve gelişim süreçlerinin üniversitenin sağlık alanındaki vizyonunun önemli göstergeleri olduğunu belirten Öner, tıp fakültesinin üniversiteye kazandırılması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan da kongrenin sağlık bilimlerinin farklı disiplinlerini aynı bilimsel platformda buluşturduğunu belirterek, etkinliğin öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma ve akademik sunum becerilerini geliştirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Kongrede, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Şabanözü Meslek Yüksekokulu ve çeşitli üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla toplam 56 bildiri başlığı altında 118 öğrencinin çalışmalarını sunacağını aktaran Özkan, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Uluyazı Kampüsü'ndeki farklı salonlardaki oturumlarda hemşirelik, çocuk gelişimi, ebelik, beslenme ve diyetetik, ergoterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında güncel konular ele alındı.

Kongrede ayrıca AFAD, Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stantlar açılarak katılımcılar sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı çerçevesinde bilgilendirildi.

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAKÜ'de Geleneksel Sağlık Kongresi - Son Dakika

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