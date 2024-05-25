ÇAKÜ Öğrencileri Atık Malzemelerle İç Mekan Tasarımları Sergiledi

Güncel

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencilerinin atık malzemeler kullanarak hazırladıkları iç mekan tasarımlarının bulunduğu sergi açıldı.

ÇAKÜFEST 2024 kapsamında Uluyazı Kampüsü Spor Salonu'nda Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından bilgisayar, mekatronik, elektronik, elektronik haberleşme, iklimlendirme, soğutma, inşaat, makine ve iç mekan tasarımı konularında hazırlanan projeler sergilendi.

Sergide, İç Mekan Tasarımı Programı öğrencilerinin araba lastiği, plastik şişe, cam, kağıt gibi malzemeler kullanarak hazırladığı tasarımlar dikkati çekti.

ÇAKÜ Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Müzeyyen Aksöz Şen, AA muhabirine, sanattan teknolojiye birçok alanda öğrencilerin projelerinin sergilendiğini söyledi.

Tasarım bölümü olarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Şen, "Günümüzün önemli konularından biri olan geri dönüştürülebilir malzemelere farkındalık oluşturmak adına atık olarak değerlendirilen her türlü objeyi farklı alanlarda iç mekan objesi olarak tasarladık ve kullandık. Bunlardan biri, endüstriyel bölüm tasarımımızdı. Burada doğada atık olarak bulunan lastiklerden varillere kadar birçok objeyi tekrar hayata kazandırdık, sürdürülebilirliğe katkı sağlamış olduk." dedi.

Atık malzemelerin doğaya zarar vermesinin önüne geçmek hem de öğrencilerde farkındalık oluşturmak adına böyle bir sorumluluk üstlendiklerinin altını çizen Şen, bu şekilde sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını vurguladı.

Öğrencilerden Yiğit Polat da geri dönüşümü zor olan atıkları daha modern hale getirmek için çalışma yaptıklarını anlatarak, "Akaryakıt varili, çürümüş hurdalığa giden bir varil. Revize ederek modern hale getirdik. Lastiklerden masa yaptık. Paslanmış spatuladan saat yaptık. Eski gitar, bisiklet jantı, sepet gibi malzemeleri değerlendirdik." diye konuştu.

Esma Akbaş da sürdürülebilir yaşama etkilerinin olması için plastikten kağıdı tüm atıkları kullanarak köşe tasarladıklarını anlattı.