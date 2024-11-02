Van'ın Çaldıran ilçesinde kamu kurumlarında çalışanlara yönelik "çocuk ihmali ve istismarı" konulu seminer düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan seminerde ihmal, istismar kavramları ve çocuklar üzerinde oluşturabileceği riskler ele alındı.
Katılımcılara, çocuklara yönelik cinsel istismar ve istismarla mücadele konularında bilgiler aktarıldı.
Seminerde, cinsel istismar durumunda herhangi bir şikayet beklenmeden adli sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı.
Son Dakika › Güncel › Çaldıran'da Çocuk İhmal ve İstismarı Semineri - Son Dakika
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