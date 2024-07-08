Çaldıran'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi
VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.
Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Etkili olan sağanak Çaldıran ilçesine bağlı Buğulukaynak ve Salahane mahallelerinde sele dönüştü. Sel felaketinde mahalleler ve ekili araziler zarar gördü. Yaşanan selin ardından belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
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