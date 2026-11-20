ABD'nin California eyaletinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Pinnacles Ulusal Parkı'nın 10 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi.

Açıklamada depremin 5,0 büyüklüğünde olduğu ve 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından Tsunami uyarısı verilmedi.