California'da ICE Operasyonu: Şüpheli Vuruldu
California'da ICE Operasyonu: Şüpheli Vuruldu

08.04.2026 10:15
ICE'in gözaltı operasyonunda bir şüpheli vuruldu, durumu stabil. FBI soruşturma başlattı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, California eyaletinde düzenlenen gözaltı operasyonu sırasında bir kişiyi vurarak yaraladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından (DHS) yapılan açıklamada, California eyaletinde ICE ekiplerinin, El Salvador'daki bir cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen şüpheliyi gözaltına almak için operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, göçmenlik görevlilerinin, şüphelinin aracını üzerlerine sürmesinin ardından "savunma amaçlı" ateş açtığı ifade edildi.

ICE ekipleri tarafından vurularak yaralanan şüphelinin hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, yaralının durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Şüphelinin avukatı, yaptığı açıklamada, müvekkilinin benzer isimli başka biriyle karıştırılmış olabileceğini öne sürdü.

Müvekkili hakkındaki iddiaları reddeden avukat, müvekkilinin ailesiyle görüşmesine de izin verilmediğini ekledi.

Olayla ilgili soruşturmanın ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

