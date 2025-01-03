California'da Tek Motorlu Uçak Fabrika Çatısına Düştü: 2 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika
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California'da Tek Motorlu Uçak Fabrika Çatısına Düştü: 2 Ölü, 18 Yaralı

ABD'nin California eyaletinde bir tek motorlu uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi yaralandı. Uçak, kalkışından kısa süre sonra acil iniş izni istemişti.

03.01.2025 19:48  Güncelleme: 19:50
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- ABD'de tek motorlu uçak, fabrika çatısına düştü: 2 ölü, 18 yaralı

CALİFORNİA - Tek motorlu bir uçağın ABD'nin California eyaletinde bulunan Fullerton şehrindeki bir mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

ABD'nin California eyaletinde uçak kazası meydana geldi. Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Fullerton şehrinde bulunan Fullerton Havaalanı'ndan kalkan Van's Aircraft markalı RV-10 tipi tek motorlu bir uçak, kalkıştan 90 saniye sonra kuleden acil iniş izni istedi. Uçak, yerel saat ile 14.15'te ise bölgede bulunan bir mobilya fabrikasının çatısına düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, kazada 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Fullerton Polisi Sözcüsü Kristy Wells, ölen kişilerin kimliklerinin ya da uçak mürettebatı mı yoksa fabrika çalışanı mı olduklarının henüz bilinmediğini söyledi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıklarken, Fullerton Belediye Meclisi ise düşen uçağın "deneysel bir uçak" olduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel California'da Tek Motorlu Uçak Fabrika Çatısına Düştü: 2 Ölü, 18 Yaralı - Son Dakika

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