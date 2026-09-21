California'da Yosemite'de yangın söndüren Super Puma düştü, 2 pilot hayatını kaybetti

California'da Yosemite'de yangın söndüren Super Puma düştü, 2 pilot hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan söndürme desteği veren helikopter düştü. Kazada 2 pilot yaşamını yitirdi; sözleşmeli bir hava aracı şirketine ait Super Puma tipi helikopter için FAA ve NTSB soruşturma başlattı.
ABD'nin California eyaletinde orman yangınına müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasına göre, eyaletteki Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan söndürme desteği veren helikopter düştü.
Kazada, helikopterdeki 2 pilot yaşamını yitirdi.
"Super Puma" tipi helikopterin, sözleşmeli bir hava aracı şirketine ait olduğu bildirildi.
Kazaya yönelik FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından soruşturma açıldı.
ABD basınına göre, sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda helikopter destek veriyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?