California'dan Düzensiz Göçmenlere 35 Milyon Dolar Destek

ABD'de California eyalet yönetimi, düzensiz göçmenlere destek sağlamak amacıyla bütçeden 35 milyon dolarlık finansman ayıracağını duyurdu.

Fox News'un haberine göre, California Valisi Gavin Newsom, yaptığı yazılı açıklamada, federal hükümetin göçmen aileleri hedef aldığını savundu.

Düzensiz göçmenleri desteklemek için sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ettiklerini belirten Newsom, eyalet bütçesinden ayrılan 35 milyon dolarlık fonu düzensiz göçmenler için kullanacaklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, finansman, hayır kuruluşları aracılığıyla göçmen ailelere gıda yardımı, hukuki destek ve diğer çeşitli desteklerin sağlanması için kullanılacak.