California'nın en büyük orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül oldu - Son Dakika
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California'nın en büyük orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül oldu

ABD'nin California eyaletinin en büyük orman yangını, 145 bin 172 dönümlük alana yayıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de çıkan 'Park' yangını hızla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yüksek sıcaklık, dik ve engebeli arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi. Park yangını, 5 Temmuz'da güneydeki Santa Barbara yakınlarında çıkan Lake yangınını geride bırakarak şu anda eyaletin en büyük ormanına dönüştü.

26.07.2024 19:49
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- California'nın en büyük orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül oldu

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinin en büyük orman yangını, 145 bin 172 dönümlük alana yayıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de çarşamba günü çıkan "Park" yangını hızla büyüdü. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk 12 saatte 4 bin dönüme yayılan yangın, şu ana kadar 145 bin 172 dönümlük alanı küle çevirdi. Butte ve Tehama County'de en az 4 bin kişi evlerinden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yüksek sıcaklık, dik ve engebeli arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi. Park yangını, 5 Temmuz'da güneydeki Santa Barbara yakınlarında çıkan Lake yangınını geride bırakarak şu anda eyaletin en büyük ormanına dönüştü.

Öte yandan Butte County Savcılığından dün yapılan açıklamada, Park yangınını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki bir adamın tutuklandığı duyurulmuştu.

ABD'deki en büyük orman yangını ise kadar 280 bin dönümden fazla alanda Oregon eyaletinde devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel California'nın en büyük orman yangını: 145 bin dönümden fazla alan kül oldu - Son Dakika

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